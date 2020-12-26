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В Ровно школьницы "прославились" аморальным поведением на уроке

Автор: Анжелика Галушко

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Две ученицы одной из школ Ровно курили прямо во время урока "Искусства". Курили они, похоже, что IQOS.

Видео с инцидентом опубликовали на YouTube. Как свидетельствуют видеокадры, пока учительница рассказывала тему урока, две девушки по очереди курили, выпуская дым. Чтобы преподавательница не заметила их непристойное поведение, школьницы пригнулись на парту.

Скорее всего, видео сделал один из одноклассников девушек, который осудил их действия. Потом видео удалили на YouTube за нарушение условий использования хостинга, но кадры в Facebook распространил один из местных телеканалов. Как закончился инцидент и наказали ли девушек, неизвестно.

"В Ровно две старшеклассницы одной из средних школ курилы "Айкос" прямо во время урока Искусства. Они делали затяжки, пока учительница рассказывала классу о фонтан Стравинского в Париже", — сказано в описании к видео.

Напомним, под Днепром учительница выставила первоклашку за дверь, пока в это время в классе проходил праздник ко Дню святого Николая. По словам мамы ученицы, мероприятие провели за счет родительских взносов.

Ранее в Харькове восьмиклассник устроил опасное шоу с огнем просто в классе.

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