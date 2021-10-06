UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Под Ровно школьники вместо учебы копают картошку: что произошло

Автор: Тетяна Самарук

В селе Вилли Ровенской области школьники перешли на дистанционное обучение из-за отказа некоторых учителей опорного лицея вакцинироваться. Однако, треть учеников не может подключиться из-за отсутствия интернета в деревне. Поэтому вместо парт осень школьников проходит на поле: с ведрами и картошкой.

Об этом пишет ТСН.

Почему школьники не на учебе

Так, ученик 8 класса Тарас помогает собирать урожай, хотя должен сейчас быть на 3 уроке. У него сейчас дистанционка, но учиться онлайн просто не имеет возможности.

У парня нет телефона, потому что тот сломался, а о компьютере, как и большинство детей в вилле и близлежащих деревнях нет.

По словам мамы девятиклассника Михаила, за полторы недели дистанционки ни к одному уроку ее сын так и не подключился. Как рассказала директор сосновского лицея Людмила Веремчук, проблемы с Интернетом имеет треть учеников.

Почему перешли на дистанционное обучение

В лицее с 5 по 11 класс ученики учатся дома, а это более 320 учеников. Дистанционное обучение здесь, потому что не набралось 80% вакцинированных педагогов, потому что они отказались от прививок.

"Некоторые из религиозных соображений. Был еще вопрос страха, люди не доверяли вакцине. Мы приглашали медработников в учреждение, предлагалась любая вакцина на выбор", - рассказывает директор.

По словам руководителя Главного управления общесреднего дошкольного образования МОН Юрия Кононенко, в Украине лишь около 40 школ не имеют доступа к Интернету вообще никакого.

Поэтому педагоги звонят, пересказывают, советуют как правильнее проработать материал и где его черпать. Они прибегают к различным выдумкам, чтобы образовательный процесс не остановился для тех, кто на дистанционке без интернета или гаджетов.

Поэтому в сосновском лицее надеются, что ученики уже вскоре сядут за парты. Потому что с начала дистанционки учителя начали вакцинироваться активнее и уже насчитали 72% привитых педагогов

Ранее мы сообщали, что более 80% работников школ в Украине получили вакцину.

Также мы писали, что Львов готовится закрыть школы и усилить карантин.

Читайте РБК-Украина в Google News
школа