Под Ровно школьник спас студентку от маньяка: трогательная история о настоящем мужчине

Школьник спас студентку от нападения (14-летний Дима, скрин видео)

14-летний школьник Дима стал героем 19-летней Кати в Ровенской области

Школьник спас студентку от нападения в селе Квасилов в Ровенской области. Трагедия едва не случилась, когда девушка вечером возвращалась домой из магазина. Неизвестный внезапно напал на нее, повалил на землю и начал душить, визг девушки услышал 14-летний парень и прибежал на помощь.

Юный спасатель смог оттянуть мужчину от студентки, которая уже теряла сознание. Вскоре злоумышленника задержали, говорится в сюжете ТСН.

19-летняя девушка смущается и благодарит своего 14-летнего героя, они обмениваются номерами во время второй встречи. На нее Катя смогла прийти лишь благодаря парню по имени Дима, который не остался равнодушным.

Катя возвращалась домой из магазина, когда заметила, что за ней идут. Перешла на другую сторону улицы, но агрессор не отставал. Внезапно он набросился на хрупкую девушку, зажал локтем и повалил на землю. Шум борьбы услышал Дима, который был возле дома прабабушки.

"Я услышал какой-то писк, подумал, что ребенок... Я оттянул его, он сразу начал убегать", - рассказывает Дима.

Тогда Катя позвонила маме, а та - в полицию. Подключили и соседей, один из которых и поймал неадеквата.

Как оказалось, 30-летний задержанный накануне вышел из тюрьмы, где сидел за угон авто, а раньше привлекался еще и за хулиганство. Почему напал на Катю, объяснить не может.

Правоохранители говорят, что 14-летний Дима поступил очень смело. А парень уверен, что на его месте так поступил бы каждый. Он признался, что хочет работать в полиции или СБУ.

В Ровенской области школьник спас студентку (видео: ТСН)

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