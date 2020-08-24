Школьники месяцами издевались над старушкой под Черниговом, но ее спасли добрые люди

Под Черниговом школьники издевались над старушкой (скрин видео)

В Ичне школьники терроризировали одинокую старушку с прошлой осени

В городе Ичня Черниговской области школьники систематически издевались над пожилой женщиной. Она отбивалась от "тимуровцев", как могла, но против троих подростков 15-17 лет худощавая женщина была бессильна. На помощь пришли волонтеры, а с подростками будет разбираться полиция.

Надежда Пономаренко была жертвой школьников в течение нескольких месяцев. Они систематически наведывались к ней в дом по ночам, выбили окна и двери. Видео с издевательствами выкладывали в соцсети. Парни предлагали женщине "закурить коноплю", пили в ее постели алкоголь, говорится в сюжете ТСН.

Женщине на помощь пришли добрые люди, которые отремонтировали ей дом, разрушенный малолетними извергами: установили окна, двери, поставили забор.

А вот следствие идет слишком медленно. Полиция уже установила личности трех подростков в возрасте 15, 16 и 17 лет. Их вместе с родителями допросили. Волонтеры хотели привлечь и подростков к "трудотерапии" для ремонта дома, но родители категорически отказали вовлекать в это своих чад.

Тем временем защитить одинокую женщину кроме добрых людей некому. У нее есть лишь внук, который наведывается изредка.

В Ичне школьники терроризировали пожилую женщину (видео: YouTube/ТСН)

Ранее мы писали, что всплыла дикая правда об издевательствах над прихожанами со стороны пастора церкви "Возрождение" Владимира Мунтяна.