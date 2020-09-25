Под Ровно пьяный майор ВСУ обматерил маму погибшего украинского героя (видео)

Под Ровно майор ВСУ оскорбил маму погибшего участника АТО (коллаж: РБК-Украина)

В Ровенской области между пьяным офицером ВСУ и мамой погибшего героя возник скандал

В Ровенской области пьяный майор ВСУ обидел в маршрутке мать погибшего воина АТО, заявив, что он заслужил льготный проезд, а женщина - нет.

Про вопиющий инцидент рассказала в Facebook волонтер Виктория Шинкаренко. Случилось все около недели назад в маршрутном автобусе Курозваны - Ровно.

Мама погибшего героя Дмитрия Козачонка села в транспорт по льготному. Туда же вошел майор Грибчук тоже с удостоверением УБД.

"Он был изрядно навеселе и начал вспоминать свои боевые заслуги на двух ротациях по пару месяцев по шесть лет. Между ними началась словесная перепалка, суть которой заключалась в следующем. Майор считал, что он льготный проезд заслужил, а мама нет, потому что ее сын погиб, потому что "долбо*б и сам виноват", - пишет волонтер.

Этими и другими словами майор довел женщину до того, что она оказалась на грани нервного срыва.

Виктория говорит, что попросила майора попросить у женщины прощения. На что он ответил, что "так сказал, значит так он и считает".

Позже матери погибшего воина позвонили из Гощанского военкомата и предложили забыть инцидент. Волонтер записала видео, чтоб доказать бесчинства майора. Позже Виктории позвонили из военкомата и пообещали, что майор обязательно извинится перед женщиной.

Лишь спустя неделю майор извинился перед матерью сына, которого она похоронила в 21-летнем возрасте. Он записал видео и пообещал просить прощения лично.

Вибачення офіцера за ганебний вчинок Шановна пані Надіє! Керівництво Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки засуджує ганебну поведінку майора Збройних Сил України Грибчука та приносить Вам, мамі загиблого Героя, свої щирі співчуття та слова вибачення. Запевняємо Вас, що даного офіцера буде притягнуто до відповідальності за свій вчинок. Ми цінуємо подвиг Вашого сина і дякуємо Вам за нього. З повагою керівний склад Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Опубліковано Рівненський обласний ТЦК та СП, прес-служба Четвер, 24 вересня 2020 р.

Майор Грибчук оскорбил маму погибшего героя войны (видео: facebook.com/vika.shynkarenkoм)

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