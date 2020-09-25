Під Рівним п'яний майор ЗСУ обматюкав маму загиблого українського героя (відео)

Під Рівним майор ЗСУ образив маму загиблого учасника АТО (колаж: РБК-Україна)

У Рівненській області між п'яним офіцером ВСУ і мамою загиблого героя виник скандал

У Рівненській області п'яний майор ЗСУ образив в маршрутці матір загиблого воїна АТО, заявивши, що він заслужив на пільговий проїзд, а жінка - ні.

Про кричущий інцидент розповіла у Facebook волонтер Вікторія Шинкаренко. Сталося все близько тижня тому в маршрутному автобусі Курозвани - Рівне.

Мама загиблого героя Дмитра Козачонка сіла транспорт по пільговому. Туди ж увійшов майор Грибчук теж з посвідченням УБД.

"Він був добряче напідпитку і почав згадувати свої бойові заслуги на двох ротації за пару місяців за шість років. Між ними почалася суперечка, суть якої полягала в наступному. Майор вважав, що він пільговий проїзд заслужив, а мама ні, тому що її син загинув, тому що "довбо*б і сам винен", - пише волонтер.

Цими та іншими словами майор довів жінку до того, що вона опинилася на межі нервового зриву.

Вікторія каже, що попросила майора попросити вибачення у жінки. На що він відповів, що "так сказав, значить так він і вважає".

Пізніше матері загиблого воїна зателефонували з Гощанського військкомату і запропонували забути інцидент. Волонтер записала відео, щоб довести безчинства майора. Пізніше Вікторії зателефонували з військкомату і пообіцяли, що майор обов'язково вибачиться перед жінкою.

Лише через тиждень майор вибачився перед матір'ю сина, якого вона поховала у 21-річному віці. Він записав відео і пообіцяв просити вибачення особисто.

Вибачення офіцера за ганебний вчинок Шановна пані Надіє! Керівництво Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки засуджує ганебну поведінку майора Збройних Сил України Грибчука та приносити Вам, мамі загиблого Героя, свої щирі співчуття та слова вибачення. Запевняємо Вас, що даного офіцера буде притягнуто до відповідальності за свій вчинок. Ми цінуємо подвиг Вашого сіна і дякуємо Вам за нього. З повагою керівний склад Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Опубліковано Рівненський обласний ТЦК та СП, прес-служба Четвер, 24 вересня 2020 р.

Майор Грибчук образив маму загиблого героя війни (відео: facebook.com/vika.shynkarenkoм)

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