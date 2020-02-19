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Под Ровно парни забили до смерти отца четырех детей: детали трагедии

STYLERЖизнь    19.02.2020 - 10:08
Под Ровно парни забили до смерти отца четырех детей: детали трагедии
Под Ровно молодые люди забили до смерти отца семейства (Коллаж РБК-Украина)

Между мужчинами и молодыми людьми возникла жестокая драка

В Ровенской области компания молодых людей избила двух мужчин, у одного изних четыре ребенка. Он погиб от травм в больнице. Друг погибшего находится в тяжелом состоянии. Ни одного из нападавших молодых людей полиция не задержала. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Жена Светлана вспоминает своего 39-летнего мужа, в тот злополучный день он вышел на улицу, а через 30 минут вернулся весь окровавленный, что даже падал от боли. Александр умер еще до приезда скорой помощи. Как оказалось, его с соседом избила компания молодчиков из соседнего села.

В полиции рассказали, что между молодыми людьми и мужчинами произошла жестокая драка, в результате которой и умер Александр. Его били пять человек, в том числе и несовершеннолетние.

В полиции уверяют, что провели экспертизу и следственный эксперимент и выяснили, кто из нападающих нанес Александру смертельный удар. Сейчас ему объявили о подозрении и выбирают меру пресечения. Подозреваемому "светит" до 10 лет тюремного заключения.

Под Ровно избили до смерти отца четырех детей (ТСН)

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