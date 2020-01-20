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Избиение в поезде: пассажиры набросились на проводника из-за просьбы не курить

STYLERЖизнь    20.01.2020 - 23:01
Избиение в поезде: пассажиры набросились на проводника из-за просьбы не курить
Избиение проводника в поезде (фото: РБК-Украина)

Пассажиры поезда избили проводника за просьбу не курить в тамбуре

Избиение проводника произошло в поезде № 43 "Киев - Ивано-Франковск" в ночь с 19 на 20 января. Четверо пассажиров набросились на железнодорожника после того, как он попросил не курить в тамбуре.

В результате инцидента 50-летний работник Укрзализныци получил ушибы лица. После избиения начальник поезда вызвал полицию, которая прибыла на станцию "Львов".

По данным Укрзализныци, правоохранители задокументировали правонарушения и задержали нападавших. При этом компания напомнила пассажирам, что курение табачных изделий в общественных местах, в том числе в вагонах поездов, запрещено законом.

В данное время Укрзализныця ведет переговоры с полицией о возможном сотрудничестве для обеспечения порядка в пассажирских поездах и своевременного реагирования на вызовы.

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.

  • Такой проводник, который делает замечания курильщикам - на вес золота! Дайте ему уже за это премию, пожалуйста! Обычно, это делаю я как пассажир. Повезло, что еще цела. Скорейшего выздоровления работнику...
  • Курят сейчас везде - и в поездах, и в электричках! Введите сейчас хотя бы временно полицейские рейды, пусть оштрафуют их! Потому что ездить просто невозможно, особенно в электричках!
  • Ехали в Одессу. Проводница позволяла курить тем, кто заказывал у нее неоднократно чай, кофе, может еще что-то. Другим делала замечания в некорректной форме. Дошло до вызова начальника поезда. Услышав о поведении подчиненного и, что пассажиры будут оспаривать ее действия, извинялся. Вот так. Или всем можно, или нельзя. Кроме того, работникам нужно подучиться культуре обслуживания. Избитого, конечно, жаль.

Избиение в поезде: пассажиры набросились на проводника из-за просьбы не курить

Избиение в поезде: пассажиры набросились на проводника из-за просьбы не курить

Избиение в поезде: пассажиры набросились на проводника из-за просьбы не курить

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