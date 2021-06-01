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В Ровно парень устроил жесткую драку с "копами": пытался "отмазать" друга

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Ровно, Вторник 01 июня 2021 10:22
В Ровно парень устроил жесткую драку с "копами": пытался "отмазать" друга В Ровно парень бросался на полицейских (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Ровно парень устроил драку с полицейскими, чтобы освободить задержанного друга. Он оказался одним из хулиганов, которые избили парня на АЗС до обморока.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Отмечается, что полиция прибыла на заправку после сообщения, что там избивают человека.

На видео, снятом свидетелями видно, как парень нападает со стороны, толкает сильно полицейских охраны и пытается вырвать из их рук задержанного в наручниках приятеля.

С чего все началось

Все началось за одним из столиков на летней площадке автозаправки. Трое молодых людей до потери сознания избили четвертого.

Полицейский Назар с напарником направились к заправке. Но там был только пострадавший. Ему оказывали помощь прохожие, приехала скорая помощь. Полицейскиеначали оперативно искать нападающих. Сначала, говорят, одного задержали.

"Первый задержанный был в состоянии сильного алкогольного опьянения, он неадекватно себя вел, не контролировал свои действия", — рассказал сержант.

Потом вдруг появился друг, который захотел его освободить.

"Начал оттягивать меня за руку и хватать за ремень автомата. Это можно квалифицировать, как попытка завладения оружием", — добавил полицейский.

Но у нападавшего на "копов" своя версия событий.

"Он так кричал, что я прибежал на его крики. Я физического насилия не оказывал в отношении работника правоохранительных органов. Я ничего не сделал болезненного для него. А он меня запшикал", — рассказал парень, обвиняемый в нападении.

Как мы писали ранее, в Днепре "копы" жестко скрутили парня без маски.

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