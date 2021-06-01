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У Рівному хлопець влаштував жорстку бійку з "копами": намагався "відмазати" друга

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Рівне, Вівторок 01 червня 2021 10:22
У Рівному хлопець влаштував жорстку бійку з "копами": намагався "відмазати" друга У Рівному хлопець кидався на поліцейських (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Рівному хлопець влаштував бійку з поліцейськими, щоб звільнити затриманого друга. Він виявився одним з хуліганів, які побили хлопця на АЗС до непритомності.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Відзначається, що поліція прибула на заправку після повідомлення, що там б'ють людину.

На відео, знятому свідками видно, як хлопець нападає з боку, штовхає сильно поліцейських охорони і намагається вирвати з їхніх рук затриманого в наручниках приятеля.

З чого все почалося

Все почалося за одним зі столиків на літньому майданчику автозаправки. Троє молодих людей до втрати свідомості побили четвертого.

Поліцейський Назар з напарником попрямували до заправки. Але там був тільки потерпілий. Йому надавали допомогу перехожі, приїхала швидка допомога. Поліцейські почали оперативно шукати нападників. Спочатку, кажуть, одного затримали.

"Перший затриманий був у стані сильного алкогольного сп'яніння, він неадекватно поводився, не контролював свої дії", - розповів сержант.

Потім раптом з'явився друг, який захотів його звільнити.

"Почав відтягувати мене за руку і хапати за ремінь автомата. Це можна кваліфікувати, як спроба заволодіння зброєю", - додав поліцейський.

Але у нападника на "копів" своя версія подій.

"Він так кричав, що я прибіг на його крики. Я фізичного насильства не чинив щодо працівника правоохоронних органів. Я нічого не зробив для нього. А він мене запшикав", - розказав хлопець, обвинувачений у нападі.

Як ми писали раніше, у Дніпрі "копи" жорстко скрутили хлопця без маски.

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