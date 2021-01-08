Под Ровно неадекват открыл огонь из автомата по посетителям кафе: погиб медик

Под Ровно произошла стрельба в ночном заведении (коллаж РБК-Украина)

Под Ровно в развлекательном заведении произошла стрельба, в результате чего погиб 23-летний мужчина. Другие посетители успели спастись бегством и не пострадали.

Трагический инцидент произошел в Дубно ночью 8 января. Об этом передали в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

Погибшим оказался местный фельдшер - он скончался от огнестрельных ран до приезда "скорой".

В настоящее время правоохранители разыскивают 34-летнего жителя Дубно, который расстрелял человека из автомата Калашникова.

Как было установлено, в ночном развлекательном заведении около 02:00 подозреваемый начал буянить и вести себя неадекватно. Пьяный мужчина цеплялся к другим отдыхающим. В итоге между двумя компаниями на улице возникла драка.

После того как дебошира побили, тот решил отомстить - сел в свой внедорожник Toyota Land Cruiser и уехал за оружием, вернувшись в кафе через несколько минут и устроив стрельбу.

Убив фельдшера, он продолжал стрелять. К счастью, ориентировочно 25 человек, находившихся у заведения, успели убежать.

После этого неадекват решил скрыться с места происшествия на своем авто, однако протаранил припаркованную рядом машину, и убежал пешком.

"Местонахождение оружия устанавливается. Транспортное средство полицейские изъяли и поместили на территорию местного отдела полиции", - рассказали правоохранители.

По факту умышленного убийства следователи Дубенского отдела полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 115 УК. Проводятся следственные и розыскные мероприятия.

В Дубно неадекват устроил стрельбу в ночном заведении и убил человека (фото: rv.npu.gov.ua)

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