Під Рівним неадекват відкрив вогонь з автомата по відвідувачах кафе: загинув медик

Під Рівним сталася стрілянина в нічному закладі (колаж РБК-Україна)

Під Рівним в розважальному закладі сталася стрілянина, в результаті чого загинув 23-річний чоловік. Інші відвідувачі встигли врятуватися втечею і не постраждали.

Трагічний інцидент стався в Дубно вночі 8 січня. Про це передали у відділі комунікації поліції Рівненської області.

Загиблим виявився місцевий фельдшер - він помер від вогнепальних ран до приїзду "швидкої".

В цей час правоохоронці розшукують 34-річного мешканця Дубна, який розстріляв людину з автомата Калашникова.

Як було встановлено, у нічному розважальному закладі близько 02:00 підозрюваний почав буянити і поводитися неадекватно. П'яний чоловік чіплявся до інших відпочиваючих. В результаті між двома компаніями на вулиці сталася бійка.

Після того як бешкетника побили, той вирішив помститися - сів у свій позашляховик Toyota Land Cruiser і виїхав за зброєю, повернувшись в кафе через кілька хвилин і влаштувавши стрілянину.

Убивши фельдшера, він продовжував стріляти. На щастя, орієнтовно 25 людей, які перебували у заклади, встигли втекти.

Після цього неадекват вирішив втекти з місця події на своєму авто, однак протаранив припарковану поруч машину, і втік пішки.

"Місцезнаходження зброї встановлюється. Транспортний засіб поліцейські вилучили і помістили на територію місцевого відділу поліції", - розповіли правоохоронці.

За фактом умисного вбивства слідчі Дубенського відділу поліції почали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 КК. Проводяться слідчі та розшукові заходи.

У Дубно неадекват влаштував стрілянину в нічному закладі та вбив людину (фото: rv.npu.gov.ua)

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