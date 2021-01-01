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В центре Львова пьяный "Санта Клаус" устроил стрельбу (фото)

Львов, Пятница 01 января 2021 20:51
В центре Львова пьяный "Санта Клаус" устроил стрельбу (фото)
Пистолет в руках (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Во Львове пьяный мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета прямо на улице. Инцидент произошел в новогоднюю ночь в центре города.

Об этом 1 января передали в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.

Отмечается, что правоохранители около половины второго ночи при выходе из магазина на проспекте Шевченко услышали выстрелы, после чего поспешили на их звук. Оказалось, что мужчина, который приехал из другой области, решил пострелять из своего пистолета Форт-17Р.

Турист так и разгуливал с оружием в руках по центральной части города. На голове у него была шапка-колпак Санта Клауса синего цвета.

"Мужчина вел себя агрессивно и находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Нарушителя задержали. На место инцидента вызвали следственно-оперативную группу Галицкого отдела полиции.

Как оказалось, у 37-летнего "стрелка" кроме травмата также было два магазина, в котором находились 16 патронов, а также еще 6 в стволе пистолета и патрон в патроннике.

В отделении на мужчину составили протокол по ст. 174 (Стрельба из устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами не смертельного действия в населенных пунктах и ​​в не отведенных для этого местах) КоАП.

Оружие изъяли до решения суда.

В центре Львова пьяный &quot;Санта Клаус&quot; устроил стрельбу (фото)В центре Львова пьяный &quot;Санта Клаус&quot; устроил стрельбу (фото)

В центре Львова пьяный турист устроил стрельбу из травмата (фото: facebook.com/lvivpolice)

Ранее сообщалось, что в Киеве кавказцы устроили стрельбу под жилыми домами, при этом кричали "Аллах Акбар" и бросали "бомбочки"-петарды.

Также мы писали о том, что в Николаеве мужчина с ребенком открыл стрельбу по подросткам.

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