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В Ровно медики бросили тело женщины в подъезде: боялись коронавируса (видео)

Ровно, Четверг 20 августа 2020 11:26
В Ровно медики бросили тело женщины в подъезде: боялись коронавируса (видео)
В Ровно врачи бросили труп женщины в подъезде (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Ровно врачи скорой оставили тело пенсионерки в подъезде и уехали

В Ровно тело погибшей женщины пролежало пять часов в подъезде жилого дома, так как ни одна из службы не взялась доставить тело в морг.

Инцидент произошел по улице Соборной в городе Ровно. 71-летняя мертвая женщина почти полдня пролежала в подъезде жилого дома. У пенсионерки было подозрение на коронавирус и поэтому ни одна не служба не рискнула доставить ее тело в морг. Об этом сообщил сын покойной на горячую линию телеканала Ровно 1.

"Олег рассказал, что его матери стало плохо. Родные вызвали скорую помощь, но увы, медики прибыли слишком поздно и спасти пенсионерку уже не смогли. Она скончалась во время транспортировки в машину скорой помощи. Врачи вынесли ее тело из машины и просто оставили возле лестницы в подъезде, где она пролежала пять часов", - говорится в сообщении.

В конце концов родственники сами занесли тело покойной женщины в квартиру. Сын пенсионерки на данный момент общается с адвокатами, чтобы найти и наказать виновных.

Есть предположение, что женщина скончалась от инсульта. Семейный врач написал в заключении о подозрении на коронавирус, хотя сын говорит, что никаких признаков у нее было. Из-за сомнительного диагноза все службы отказывались доставить тело женщины в морг.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черновцах россиянин до смерти забил свою жертву, а потом попытался ее сжечь.

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