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У Рівному медики кинули тіло жінки в під'їзді: боялися коронавіруса (відео)

Рівне, Четвер 20 серпня 2020 11:26
У Рівному медики кинули тіло жінки в під'їзді: боялися коронавіруса (відео)
У Рівному лікарі кинули труп жінки в під'їзді (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Рівному лікарі швидкої залишили тіло пенсіонерки в під'їзді і поїхали

В Рівному тіло загиблої жінки пролежало п'ять годин в під'їзді житлового будинку, через те, що жодна зі служби не взялася доставити тіло в морг.

Інцидент стався по вулиці Соборній у Рівному. 71-річна мертва жінка майже півдня пролежала в під'їзді житлового будинку. У пенсіонерки була підозра на коронавірус і тому жодна служба не ризикнула доставити її тіло в морг. Про це повідомив син покійної на гарячу лінію телеканалу Рівне 1.

"Олег розповів, що його матері стало погано. Рідні викликали швидку допомогу, але, на жаль, медики прибули надто пізно і врятувати вже не змогли пенсіонерку. Вона померла під час транспортування в машину швидкої допомоги. Лікарі винесли її тіло з машини та просто залишили біля сходів у під'їзді, де вона пролежала п'ять годин", - йдеться в повідомленні.

Зрештою родичі самі занесли тіло покійної жінки у квартиру. Син пенсіонерки на цей момент спілкується з адвокатами, щоб знайти та покарати винних.

Є припущення, що жінка померла від інсульту. Сімейний лікар написав у висновку про підозру на коронавірус, хоча син каже, що жодних ознак у неї було. Через сумнівний діагноз всі служби відмовлялися доставити тіло жінки в морг.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Чернівцях росіянин до смерті забив свою жертву, а потім спробував її спалити.

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