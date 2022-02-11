Под Ровно мать 5 месяцев держала сына взаперти в комнатушке без окон: на ночь ставила ведро

Под Ровно произошел вопиющий случай - 12-летнего мальчика родные дома держали взаперти в маленькой комнате, оставляя ведро для нужд, и запирали двери на гвозди. Так в семье "воспитывали" ребенка якобы из-за непослушания и попыток убежать, а изоляция длилась 5 месяцев.

Об этом передали в Ювенальной превенции Дубенского райотдела полиции на странице в Facebook .

О происшествии стало известно после того, как маленький Дима все-таки смог выйти из своего заточения, и отправился в соседнее село к приятелю вечером. Он рассказал маме друга, что дома над ним издевается мама, и категорически не желал возвращаться.

Леся Фомчук вызвала правоохранителей, и на место прибыли ювенальный полицейский, полицейский офицер общины и начальник службы по делам детей.

Под Ровно зафиксирован случай домашнего насилия над ребенком (фото: facebook.com / Ювенальная превенция Дубенского РОП)

"При общении с ребенком последний был очень испуган и на контакт не шел. Для выяснения всех обстоятельств работники полиции совместно с ССД переехали к месту жительства малолетнего, где было установлено со слов родных, что мальчик ну очень непослушный и все ломает дома, поэтому они его решили изолировать в вышеуказанную комнату, где на ночь ставили ведро, кружку воды, а дверь закрывали на гвозди, чтобы мальчик не мог выйти", - говорится в публикации.

Условия, в которых держали мальчика (фото: facebook.com / Ювенальная превенция Дубенского РОП)

При этом мать совершала в отношении сына физическое насилие, добавили правоохранители.

Отметим, что сама же мама мальчика решила отказаться от сына и "при встрече с работниками полиции сама попросила, чтобы у нее забрали ребенка, потому что она не желает его больше воспитывать".

12-летний Дима в своей домашней "тюрьме" (фото: facebook.com / Ювенальная превенция Дубенского РОП)

В итоге Диму отправили в областной центр социально-психологической реабилитации детей Ровенской области.

12-летний мальчик сейчас в центре реабилитации (фото: скриншот)

На мать был составлен админпротокол за домашнее насилие и дан срок 3 месяца, чтобы исправиться и вернуть ребенка.

Как говорится в сюжете местного телеканала "ITV media group", женщина на следующий день изменила свое решение - мол, уже не хочет отказываться от сына.

Семья, в которой проживал мальчик, состоит на учете соцслужб. Дело в том, что ранее уже имел место инцидент с насилием в отношении ребенка. В школе заметили царапины на его лице, и обратились в полицию.

Дима утверждал, что его побила мама из-за того, что он со школы с урока труда принес кусок фанеры, и дома поцарапал коврик на полу. На маму мальчика тогда тоже составили протокол и оштрафовали.

Мальчик проживает с мамой, отчимом, бабушкой и младшей сестрой в доме в Смызской общине (фото: скриншот)

12-летнего мальчика около 5 месяцев держали в маленькой комнате без окон, запирая дверь на гвозди (фото: скриншот)

При этом мать ребенка и его отчим, а также бабушка говорят, что Дима у них "буйный", что-то ломает дома, часто убегает в лес, и что они даже беспокоятся, как бы он не навредил младшей 5-летней сестренке - дочери женщины от второго брака.

Сейчас работники службы по делам детей добавляют, что Диму из центра реабилитации готова забрать к себе его тетя. Но в первую очередь соцслужбы пытаются найти биологического отца мальчика (якобы он проживает в области), который потенциально может пожелать взять сына к себе и ухаживать за ребенком.

Видео: под Ровно 12-летнего мальчика держали дома в заточении в маленькой комнате, чтобы "не шалил"