Під Рівним мати 5 місяців тримала сина зачиненим в кімнаті без вікон: на ніч ставила відро

Під Рівним стався кричущий випадок - 12-річного хлопчика рідні вдома тримали зачиненим в маленькій кімнаті, залишаючи відро для потреб, і замикали двері на цвяхи. Так в родині "виховували" дитину нібито через непослух і спроби втекти, а ізоляція тривала 5 місяців.

Про це передали в Ювенальній превенції Дубенського райвідділу поліції на сторінці в Facebook .

Про подію стало відомо після того, як маленький Дмитро все-таки зміг вийти зі свого ув'язнення, і відправився в сусіднє село до приятеля ввечері. Він розповів мамі друга, що вдома над ним знущається мама, і категорично не бажав повертатися.

Леся Фомчук викликала правоохоронців, і на місце прибули ювенальний поліцейський, поліцейський офіцер громади та начальник служби у справах дітей.

Під Рівним зафіксовано випадок домашнього насильства над дитиною (фото: facebook.com / Ювенальна превенція Дубенського РВП)

"При спілкуванні з дитиною, останній був дуже наляканий та на контакт не йшов. Для з'ясування всіх обставин працівники поліції спільно з ССД переїхали до місця проживання малолітнього, де було встановлено зі слів рідних, що хлопчик ну дуже не слухняний та все ламає вдома, тому вони його вирішили ізолювати у вищевказану кімнату, де на ніч ставили відро і кружку води, а двері зачиняли на цвяхи, щоб хлопчик не міг вийти", - йдеться в публікації.

Умови, в яких тримали хлопчика (фото: facebook.com / Ювенальна превенція Дубенського РВП)

При цьому мати здійснювала щодо сина фізичне насильство, додали правоохоронці.

Зауважимо, що сама ж мама хлопчика вирішила відмовитися від сина і "при зустрічі з працівниками поліції сама попросила, щоб у неї забрали дитину, тому що вона не бажає його більше виховувати".

12-річний Дмитро у своїй домашній "в'язниці" (фото: facebook.com / Ювенальна превенція Дубенського РВП)

У підсумку Дмитра відправили до обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей Рівненської області.

12-річний хлопчик зараз в центрі реабілітації (фото: скріншот)

На матір було складено адмінпротокол за домашнє насильство і дано термін 3 місяці, щоб виправитися і повернути дитину.

Як йдеться у сюжеті місцевого телеканалу "ITV media group", жінка наступного дня змінила своє рішення - мовляв, вже не хоче відмовлятися від сина.

Сім'я, в якій проживав хлопчик, перебуває на обліку соцслужб. Річ у тім, що раніше вже мав місце інцидент з насильством щодо дитини. У школі помітили подряпини на його обличчі, і звернулися до поліції.

Дмитро стверджував, що його побила мама через те, що він зі школи з уроку праці приніс шматок фанери, і вдома подряпав килимок на підлозі. На маму хлопчика тоді теж склали протокол і оштрафували.

Хлопчик проживає з мамою, вітчимом, бабусею і молодшою сестрою в будинку в Смизькій громаді (фото: скріншот)

12-річного хлопчика близько 5 місяців тримали в маленькій кімнаті без вікон, замикаючи двері на цвяхи (фото: скріншот)

При цьому мати дитини і його вітчим, а також бабуся кажуть, що Дмитро у них "буйний", щось ламає вдома, часто тікає в ліс, і що вони навіть турбуються, як би він не нашкодив молодшій 5-річній сестричці - дочці жінки від другого шлюбу.

Зараз працівники служби у справах дітей додають, що Дмитра з центру реабілітації готова забрати до себе його тітка. Але в першу чергу соцслужби намагаються знайти біологічного батька хлопчика (нібито він проживає в області), який потенційно може побажати взяти сина до себе і доглядати за дитиною.

Відео: під Рівним 12-річного хлопчика тримали вдома в ув'язненні в маленькій кімнаті, щоб "не пустував"