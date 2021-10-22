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В Ровно мальчик отказался вернуться домой без найденной собаки: отдал животному кофту (фото)

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Ровно, Пятница 22 октября 2021 12:01
В Ровно мальчик отказался вернуться домой без найденной собаки: отдал животному кофту (фото) В Ровно мальчик нашел собаку, без которой не хотел идти домой (facebook.com/rivnepolice)
Автор: Тетяна Самарук

В Ровно правоохранители нашли мальчика, который бродил по улицам вместе с собакой.

Об этом сообщает Патрульная полиция Ровенской области.

Оказалось, что мальчик привел домой бездомного пса, однако мать отказалась впускать животное. Тогда юноша решил вместе с новым другом уйти из дома.

Отмечается что ребенок не пошел в школу, а ходила вместе с собакой по городу. Полицию вызвала незнакомая женщина. Впоследствии правоохранители нашли мать мальчика и совместными усилиями уговорили его вернуться домой.

Кроме того, вместе с копами он смастерил временное жилье для собаки, которую назвал Джесси и оставил там свою кофту, чтобы животному было теплее. Дедушка пообещал впоследствии сделать деревянную будку.

В Ровно мальчик отказался вернуться домой без найденной собаки: отдал животному кофту (фото)В Ровно мальчик отказался вернуться домой без найденной собаки: отдал животному кофту (фото)

В Ровно мальчик отказался вернуться домой без найденной собаки (facebook.com/rivnepolice)

Ранее мы сообщали, что в Запорожье перед входом в торговый центр нашли собаку с запиской.

Также мы писали, что в Днепре стая собак набросилась на женщину, которая шла спокойно и животных не провоцировала.

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