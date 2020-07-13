В Ровно в доме престарелых жестоко издевались над пожилыми людьми

В пансионате по уходу за престарелыми в Ровно жестко издевались над пожилыми людьми. Учреждение называется "Тепло любимых" и оно относится к частным. Там стариков лишали свободы и избивали. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области.

Отмечается, что в учреждении не соблюдали нормы площади на человека. Также пожилые люди жаловались на жестокое обращение со стороны обслуживающего персонала. У одной из женщин на теле выявили следы побоев.

В настоящее время по уголовным производствах проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели. Досудебное расследование поручено сектору дознания и следователю отдела Ровенского ОП ГУНП в области.

В сюжете ТСН рассказали, что у одной из подопечных женщин обнаружили гематомы. Вначале проверку в доме престарелых не хотели пускать в учреждение, но когда все же пустили, проверяющие были в шоке от происходящего.

В доме престарелых почувствовали ужасный запах, старикам месяцами не обрезали ногти, один мужчина лежал без нижней части нижнего белья при всех остальных.

Отметим, что родственники престарелых платили 7 тысяч гривен за месяц содержания в таких условиях.

В частном доме престарелых в Ровно издевались над стариками

Как мы ранее писали, в Одессе зафиксировали коронавирус в доме престарелых.