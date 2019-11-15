Под Ровно археологи обнаружили жуткую находку: появились фото

Под Ровно археологи нашли могилу воинов УПА (фото: willbeok.club)

В Ровенской области археологи раскопали могилу воинов УПА

В Ровенской области археологи раскопали братскую могилу воинов УПА, которые погибли во времена Второй мировой войны. Могилы были закатаны в асфальт. В них археологи нашли черепов и останки тел воинов. Об этом сообщается на странице пресс-службы Ровенской ОГА в Facebook.

"Раскопали братскую могилу воинов УПА. В 80-х годах это место закатали в асфальт и приказали не вспоминать", - сказано в сообщении.

Под Ровно археологи раскопали могилу воинов УПА (Facebook)

Захоронения украинских воинов раскопали в трех метрах от административного помещения Рафаловского карьера. Хоронили бойцов в пять этапов, так как останки лежат не на одной глубине. Также с останками тел нашли крестик, обручальные кольца и расческу.

"В трех метрах от административного здания Рафаловского карьера археологи раскопали закатанную в асфальт братскую могилу воинов УПА. Они погибли во время Второй мировой войны. Нашли 14 останков в гробах или ящиках. Два ящика содержат два и три скелета в одном. Хоронили их, скорее всего, в 5 этапов, ведь остатки лежат не на одной глубине. Головы всех побиты, а один череп оказался с пулей в голове. Нашли также православный крестик, два кольца, расческу и пуговицы", - написали про находку.

Под Ровно раскопали могилу воинов УПА (Facebook)