Під Рівним археологи виявили страшну знахідку: з'явилися фото

Під Рівним археологи знайшли могилу воїнів УПА (фото: willbeok.club)

У Рівненській області археологи розкопали могилу воїнів УПА

У Рівненській області археологи розкопали братську могилу воїнів УПА, які загинули в часи Другої світової війни. Могили були закатані в асфальт. В них археологи знайшли останки черепів і тіл воїнів. Про це повідомляється на сторінці прес-служби Рівненської ОДА в Facebook.

"Розкопали братську могилу воїнів УПА. У 80-х роках це місце закатали в асфальт і наказали не згадувати", - сказано в повідомленні.

Під Рівним археологи розкопали могилу воїнів УПА (Facebook)

Поховання українських воїнів розкопали в трьох метрах від адміністративного приміщення Рафалівського кар'єру. Ховали бійців у п'ять етапів, адже останки лежать не на одній глибині. Також з останками тіл знайшли хрестик, обручки і гребінець.

"В трьох метрах від адміністративної будівлі Рафалівського кар'єру археологи розкопали закатану в асфальт братську могилу воїнів УПА. Вони загинули під час Другої світової війни. Знайшли 14 останків в трунах або ящиках. Два ящики містять два і три скелета в одному. Ховали їх, швидше за все, у 5 етапів, адже залишки лежать не на одній глибині. Голови всіх побито, а один череп опинився з кулею в голові. Знайшли також православний хрестик, два кільця, гребінець і гудзики", - написали про знахідку.

Під Рівноим розкопали могилу воїнів УПА (Facebook)