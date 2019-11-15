ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Рівним археологи виявили страшну знахідку: з'явилися фото

STYLERЖиття    15.11.2019 - 15:06
Під Рівним археологи виявили страшну знахідку: з'явилися фото
Під Рівним археологи знайшли могилу воїнів УПА (фото: willbeok.club)

У Рівненській області археологи розкопали могилу воїнів УПА

У Рівненській області археологи розкопали братську могилу воїнів УПА, які загинули в часи Другої світової війни. Могили були закатані в асфальт. В них археологи знайшли останки черепів і тіл воїнів. Про це повідомляється на сторінці прес-служби Рівненської ОДА в Facebook.

"Розкопали братську могилу воїнів УПА. У 80-х роках це місце закатали в асфальт і наказали не згадувати", - сказано в повідомленні.

Під Рівним археологи виявили страшну знахідку: з'явилися фото

Під Рівним археологи розкопали могилу воїнів УПА (Facebook)

Поховання українських воїнів розкопали в трьох метрах від адміністративного приміщення Рафалівського кар'єру. Ховали бійців у п'ять етапів, адже останки лежать не на одній глибині. Також з останками тіл знайшли хрестик, обручки і гребінець.

"В трьох метрах від адміністративної будівлі Рафалівського кар'єру археологи розкопали закатану в асфальт братську могилу воїнів УПА. Вони загинули під час Другої світової війни. Знайшли 14 останків в трунах або ящиках. Два ящики містять два і три скелета в одному. Ховали їх, швидше за все, у 5 етапів, адже залишки лежать не на одній глибині. Голови всіх побито, а один череп опинився з кулею в голові. Знайшли також православний хрестик, два кільця, гребінець і гудзики", - написали про знахідку.

Під Рівноим розкопали могилу воїнів УПА (Facebook)

Страшна знахідка: у Дніпрі знайшли гранатомет у сміттєвому баку У Трускавці дівчинка знайшла купу грошей, але повернула їх власникові
Новини України находка
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся