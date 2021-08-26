Под Ровно несовершеннолетняя родила на улице возле дома: "о беременности никто не знал"

Так, инцидент произошел в среду, 25 августа.

В частности, на место происшествия сразу вызвали медиков. Как рассказали врачам, мать нашла свою дочь на улице уже с младенцем.

Когда медики прибыли то девушка была уже в доме на кровати. Однако, несовершеннолетняя отказалась от осмотра и от разговора с врачами. Она позволила лишь измерить давление и пульс. Показатели гемодинамики были в норме.

Как рассказали родные, они даже не подозревали о беременности девушки.