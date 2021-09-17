В Ровенской области от коронавируса умер 8-летний мальчик

В Ровенской области от коронавируса скончался восьмилетний ребенок. У него также было сопутствующее заболевание ДЦП.

Об этом сообщили в пресс-службе Ровенской ОГА.

Известно, что покойный был жителем Ровенского района. Обстоятельства трагедии не сообщается.

Главный врач Ровенской областной детской больницы Виталий Бойко в комментарии rivnepost.rv.ua добавил, что у ребенка была тяжелая сопутствующая патология, а именно ДЦП. Увы, но коронавирусная инфекция только ухудшила состояние маленького пациента.

В областной администрации проинформировали, что за сутки по состоянию на утро 17 сентября обнаружили 207 новых больных. Возраст инфицированных от 1 до 83 лет.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки выявили 6624 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений за сутки в Харьковской, Львовской и Одесской областях. Отметим, что такое количество заболеваний зафиксировано впервые за последних четыре месяца.