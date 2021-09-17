В Ровенской области от коронавируса умер 8-летний мальчик
В Ровенской области от коронавируса скончался восьмилетний ребенок. У него также было сопутствующее заболевание ДЦП.
Об этом сообщили в пресс-службе Ровенской ОГА.
Известно, что покойный был жителем Ровенского района. Обстоятельства трагедии не сообщается.
Главный врач Ровенской областной детской больницы Виталий Бойко в комментарии rivnepost.rv.ua добавил, что у ребенка была тяжелая сопутствующая патология, а именно ДЦП. Увы, но коронавирусная инфекция только ухудшила состояние маленького пациента.
В областной администрации проинформировали, что за сутки по состоянию на утро 17 сентября обнаружили 207 новых больных. Возраст инфицированных от 1 до 83 лет.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки выявили 6624 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений за сутки в Харьковской, Львовской и Одесской областях. Отметим, что такое количество заболеваний зафиксировано впервые за последних четыре месяца.
Как мы ранее писали, врач назвал главный симптом штамма "Дельта", который отличается от остальных.
Также мы писали, что в Киевской области могут закрыть все школы из-за коронавируса.