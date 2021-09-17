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У Рівненській області від коронавірусу помер 8-річний хлопчик

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П'ятниця 17 вересня 2021 13:42
У Рівненській області від коронавірусу помер 8-річний хлопчик Під Рівне від коронавірусу померла дитина (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Рівненській області від коронавірусу померла восьмирічна дитина. У неї також було супутнє захворювання ДЦП.

Про це повідомляють у прес-службі Рівненської ОДА.

Відомо, що покійний був жителем Рівненського району. Обставини трагедії не повідомляється.

Головний лікар Рівненської обласної дитячої лікарні Віталій Бойко у коментарі rivnepost.rv.ua додав, що у дитини була важка супутня патологія, а саме ДЦП. На жаль, але коронавірусна інфекція тільки погіршила стан маленького пацієнта.

В обласній адміністрації поінформували, що за добу станом на ранок 17 вересня виявили 207 нових хворих. Вік інфікованих від 1 до 83 років.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу виявили 6624 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень за добу в Харківській, Львівській та Одеській областях. Відзначимо, що така кількість захворювань зафіксована вперше за останніх чотири місяці.

Як ми раніше писали, лікар назвав головний симптом штаму "Дельта", який відрізняється від інших.

Також ми писали, що у Київській області можуть закрити всі школи через коронавірус.

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