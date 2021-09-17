У Рівненській області від коронавірусу помер 8-річний хлопчик

У Рівненській області від коронавірусу померла восьмирічна дитина. У неї також було супутнє захворювання ДЦП.

Про це повідомляють у прес-службі Рівненської ОДА.

Відомо, що покійний був жителем Рівненського району. Обставини трагедії не повідомляється.

Головний лікар Рівненської обласної дитячої лікарні Віталій Бойко у коментарі rivnepost.rv.ua додав, що у дитини була важка супутня патологія, а саме ДЦП. На жаль, але коронавірусна інфекція тільки погіршила стан маленького пацієнта.

В обласній адміністрації поінформували, що за добу станом на ранок 17 вересня виявили 207 нових хворих. Вік інфікованих від 1 до 83 років.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу виявили 6624 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень за добу в Харківській, Львівській та Одеській областях. Відзначимо, що така кількість захворювань зафіксована вперше за останніх чотири місяці.