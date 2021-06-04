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Рост температуры продолжается: синоптик рассказал, почему украинцам "светит" до +40 летом

Автор: Людмила Жукова

Погода в Украине летом будет очень жаркой, а температура воздуха может накалиться до +40 градусов. Такая тенденция связана с изменениями климата.

Об этом в эфире "Апострофа" рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Эксперт отметил, что средняя температура летнего периода в Украине выросла от 1,5 до 2 и даже больше градусов, это касается двух месяцев лета.

"Рост температуры продолжается. Например, нынешний год, прошлый и позапрошлый входят в пятерку рекордных лет на земном шаре с точки зрения роста температурного режима. Поэтому других вариантов, кроме как говорить о том, что у нас будет летом, особенно в июле и августе, очень много дней с температурой 30-35 градусов, нет", - сообщил Кульбида.

Кульбида предупредил, что в отдельные дни температура может достигать 40 градусов, и такой сценарий возможен во всех регионах страны.

Метеоролог добавил, что в ближайшие десятилетия лето в Украине будет жарким, но вероятны исключения в мае и начале июня, когда наступает похолодание.

Прогнозы других климатологов

А вот климатолог Светлана Краковская в корне не согласна с Николаем Кульбидой. Она считает, что такого жаркого лета, как в 2010 году в Украине не будет.

Эксперт по климату объяснила, что в июле Украину ждет очень жаркая погода, так называемые тропические ночи, но этот период будет недолгим. Об этом она рассказывала в интервью "Фактам".

Как мы ранее сообщали, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в Украину придет настоящее жаркое лето, а также спрогнозировал, какая будет температура в июне, июле и августе.

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