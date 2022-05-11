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Россию могут выкинуть из престижного конкурса красоты: что известно

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Среда 11 мая 2022 13:29
Россию могут выкинуть из престижного конкурса красоты: что известно Россия может покинуть "Мисс Вселенная" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Девушкам из России хотят навсегда запретить участвовать в международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная".

Об этом сообщила на своей странице в Instagram президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова.

"За последние несколько дней Оргкомитет "Мисс Украина Вселенная" и я лично как представители крупнейшего мирового конкурса красоты "Miss Universe" в Украине получили сотни сообщений от украинцев с требованием лишить представительниц страны-агрессора России возможности участия в международных конкурсах красоты", - написала Филимонова.

По словам украинки, руководство "Мисс Вселенной" должно принять правильное решение и отстранить Россию навсегда.

Как президент "Мисс Украина Вселенная" и гражданка Украины, я полностью поддерживаю эту позицию и считаю, что всемирное зло не должно иметь доступа к участию в мировых событиях. Тороплюсь сообщить вам, что руководство "Miss Universe" проинформировано о нашей инициативе. Я уверена, что наши партнеры по "Мисс Вселенной" примут правильное решение", - резюмировала Филимонова.

Также она подчеркнула, что Украину имеют право представлять девушки только с украинским гражданством.

Как мы ранее писали, несмотря на отстранение России от Евровидения туда прорвался Филипп Киркоров.

Также сообщалось, что KALUSH Orchestra "взорвали" Евровидение 2022.

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