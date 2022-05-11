Росію можуть викинути із престижного конкурсу краси: що відомо

Про це повідомила на своїй сторінці в Instagram президент "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова.

"За останні кілька днів Оргкомітет "Міс Україна Всесвіт" і я особисто як представники найбільшого світового конкурсу краси "Miss Universe" в Україні отримали сотні повідомлень від українців з вимогою позбавити представниць країни-агресора Росії можливості участі в міжнародних конкурсах краси", - написала Філімонова.

За словами Українки, керівництво "Міс Всесвіту" має прийняти правильне рішення і усунути Росію назавжди.

Як президент "Міс Україна Всесвіт" і громадянка України, я повністю підтримую цю позицію і вважаю, що всесвітнє зло не повинно мати доступу до участі у світових подіях. Поспішаю повідомити вам, що керівництво "Miss Universe" поінформоване про нашу ініціативу. Я впевнена, що наші партнери по "Міс Всесвіту" приймуть правильне рішення", - резюмувала Філімонова.

Також вона підкреслила, що Україну мають право представляти дівчата тільки з українським громадянством.