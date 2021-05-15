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Российский "Женский стендап" собрался с шутками на Майдан: украинцы в ярости

Автор: Светлана Мащенко

Комедийный проект "Женский стендап" анонсировал выступление в Киеве в МЦКИ "Октябрьский дворец", который находится на Алее Героев Небесной Сотни, 1, где в 2014 году умирали люди во время Революции Достоинства.

На такой вопиющий факт обратил внимание блогер Роман Ковалев.

Он показал два фото: на первом - афиша концерта "Женского стендапа" в МЦКИ, а на втором - сам "Октябрьский дворец", расположенный на Аллее Героев Небесной Сотни.

Дело в том, что проект "Женский стендап" принадлежит российскому холдингу "Газпромм-Медиа"

"У меня вопрос: вы там порой не ох**ли уважаемые МЦКИ Октябрьский дворец?" - подписал фото блогер.

Скрин: Концерт "Женского стендапа" в Киеве вызвал скандал (facebook.com/Роман Ковалев)

Пользователи сети поддержали блогера, высказывая свой гнев в комментариях:

  • Тварюки продажні...
  • Я гадав, що вони в "Україні" будуть... Нацгвардія охоронятиме... Ні?
  • Питання риторичне. Авжеж, об'їлися рибної юшки.
  • Ще й як ох**ли. А що? "Уже можно стало".

Отметим, что украинка Надя Дорофеева не так давно оскандалилась полуголыми танцами на Алее Героев Небесной Сотни. Там прошла часть съемок ее дебютного сингла Gorit, за что певицу и ее продюсера Потапа захейтили в сети.

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