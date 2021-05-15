Российский "Женский стендап" собрался с шутками на Майдан: украинцы в ярости

Комедийный проект "Женский стендап" анонсировал выступление в Киеве в МЦКИ "Октябрьский дворец", который находится на Алее Героев Небесной Сотни, 1, где в 2014 году умирали люди во время Революции Достоинства.
На такой вопиющий факт обратил внимание блогер Роман Ковалев.
Он показал два фото: на первом - афиша концерта "Женского стендапа" в МЦКИ, а на втором - сам "Октябрьский дворец", расположенный на Аллее Героев Небесной Сотни.
Дело в том, что проект "Женский стендап" принадлежит российскому холдингу "Газпромм-Медиа"
"У меня вопрос: вы там порой не ох**ли уважаемые МЦКИ Октябрьский дворец?" - подписал фото блогер.
Скрин: Концерт "Женского стендапа" в Киеве вызвал скандал (facebook.com/Роман Ковалев)
Пользователи сети поддержали блогера, высказывая свой гнев в комментариях:
Отметим, что украинка Надя Дорофеева не так давно оскандалилась полуголыми танцами на Алее Героев Небесной Сотни. Там прошла часть съемок ее дебютного сингла Gorit, за что певицу и ее продюсера Потапа захейтили в сети.