Российский "Женский стендап" собрался с шутками на Майдан: украинцы в ярости

Он показал два фото: на первом - афиша концерта "Женского стендапа" в МЦКИ, а на втором - сам "Октябрьский дворец", расположенный на Аллее Героев Небесной Сотни.

Дело в том, что проект "Женский стендап" принадлежит российскому холдингу "Газпромм-Медиа"

"У меня вопрос: вы там порой не ох**ли уважаемые МЦКИ Октябрьский дворец?" - подписал фото блогер.

Скрин: Концерт "Женского стендапа" в Киеве вызвал скандал (facebook.com/Роман Ковалев)

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