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Российский солдат переехал танком своего командира, отомстив за убитых "друзей"

Новина українською →
Среда 23 марта 2022 11:03
Российский солдат переехал танком своего командира, отомстив за убитых "друзей" Фото: Трофейная российская техника (t.me/u_now)
Автор: Светлана Мащенко

Российский военнослужащий после огромных потерь близ поселка Макаров Киевской области обвинил во всем своего командира и, улучив момент во время боя, переехал его танком.

Об этом рассказал журналист Роман Цимбалюк.

По его словам, две БТГр 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта) в ходе боевых действий в районе Макарова из более чем 1500 военнослужащих, потеряли около 50% личного состава, очень много солдат получили ранения разной степени тяжести.

После этого солдат танкового батальона 37 ОМсБр обвинил в гибели своих "друзей" командира бригады полковника Медведева Юрия.

Когда пришел момент, он решил отомстить, и переехал танком Медведева, стоящего рядом. Он выжил, но обе ноги повреждены.

Сейчас полковник отдыхает в больнице на территории Беларуси. Ему выдали орден за мужество, а также его ждет денежная компенсация за боевое ранения полученное в ходе выполнения "специальной военной операции по защите Донбасса".

Ранее мы писали, что российский солдат Миша приехал к нашим спецназовцам на танке и сдал его за вознаграждение.

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