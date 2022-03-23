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Російський солдат переїхав танком свого командира, помстившись за вбитих "друзів"

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Середа 23 березня 2022 11:03
Російський солдат переїхав танком свого командира, помстившись за вбитих "друзів" Фото: трофейна російська техніка (t.me/u_now)
Автор: Світлана Мащенко

Російський військовослужбовець після величезних втрат поблизу селища Макарів Київської області звинуватив у всьому свого командира і, знайшовши момент під час бою, переїхав його танком.

Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк.

За його словами, дві БТГр 37 окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647, Кяхта) в ході бойових дій в районі Макарова з більш ніж 1500 військовослужбовців, втратили близько 50% особового складу, дуже багато солдатів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Після цього солдат танкового батальйону 37 ОМсБр звинуватив у загибелі своїх "друзів" командира бригади полковника Медведєва Юрія.

Коли прийшов момент, він вирішив помститися, і переїхав танком Медведєва, що стояв поруч. Він вижив, але обидві ноги пошкоджені.

Зараз полковник відпочиває в лікарні на території Білорусі. Йому видали орден за мужність, а також його чекає грошова компенсація за бойове поранення отримане в ході виконання "спеціальної військової операції із захисту Донбасу".

Раніше ми писали, що російський солдат Міша приїхав до наших спецназівців на танку і здав його за винагороду.

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