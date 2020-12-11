Российский политик эпично опозорился из-за Украины в прямом эфире: надо лечить

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой назвал Украину частью России и сравнил состояние страны с "гангреной", которую нужно оперировать. Странное высказывание скандального политика и пропагандиста в прямом эфире ток-шоу вызвало в сети массу критики и издевок в комментариях.

Российский депутат бредил об Украине в программе Тины Канделаки "Специальный гость" на телеканале RTVI.

Отвечая на вопрос ведущей, почему в России на федеральном ТВ продолжают обсуждать Украину, а не внутренние проблемы страны, политик заявил следующее:

"Проблемы Украины мы обсуждаем потому, что Украина - это часть России. Проблемы Украины мы обсуждаем потому, что это такие же русские люди, на которых поставили и довели до конца определенный эксперимент, который не прошел у нас. Поэтому это интересно, на мой взгляд", - рассказал Толстой.

Также российский депутат попытался объяснить ведущей свою мысль на примере больной конечности и необходимости медицинского вмешательства.

"Это грубо говоря... вот представьте себе, что у тебя очень-очень болит нога, и ты приходишь к своим друзьям и начинаешь говорить, что у тебя болит нога. И в принципе никто тебя не упрекнет, что ты такая супер-эгоистичная... ну нельзя об этом постоянно говорить. Ты постаралась полечить... Мы говорим, но пока не лечим. Надеемся, что пройдет. Гангрена не проходит. Ее надо лечить. Поэтому будем лечить", - сказал политик-украинофоб.

Толстой также высказался о президенте Украины Владимире Зеленском и высказал мысль, что "у Украины шанса нет построить свое, отдельное от России государство".

"И пока практика показывает, что приход такого яркого человека, как Володя Зеленский, не помогло выстроить какой-то суверенитет Украине... Я его видел, когда он работал в КВН здесь в Москве. Еще до того, как... Меня очень радовало. Он бегал со смартфоном, со всеми фотографировался. Говорил "понад усе". Выучил язык, который называют украинским, и очень себя весело вел. И казалось, что вот оно, вот-вот: что, где, какая Украина?" - озвучил свои мысли Толстой.

Видео: Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой отличился украинофобскими высказываниями и назвал Украину частью России

В комментариях к видео с выпуском программы на YouTube-канале посыпались гневные высказывания в адрес российского депутата из-за очередной порции фантастических заявлений. Вот только самые "безобидные" из них:

Гангрена - это мозг этого клоуна

Есть такая польская пословица: "вышло шило из мешка". На 40-вой минуте Толстой определил свое кредо: Украина - часть России. Типичный великорос, для которого другие народы и их стремление к независимости ничего не значат. А чтобы это доказать, надо их утопить в море крови. Мерзавец!

Ему электричеством лечиться надо, а не корой дуба!

Как еще можно обгадить великую фамилию? Не представляю.

А он правда призывал народ есть кору дуба? Чудовище

Холеная, откормленная морда говорит изможденным, голодным людям "А вы Крым ешьте... он вкусный"

Ужас какой-то...

Зачем вы его сюда притащили, таких кадров в приличное общество не приглашают. От него дурно пахнет... Самодовольный врун... Дизлайк

Ранее сообщалось, что белорус жестко унизил главного пропагандиста Путина в прямом эфире.

Напомним, что ранее вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой публично оскорбил украинский язык, назвав его "телячьей мовой" в эфире росТВ.