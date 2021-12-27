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Российский певец-кумир девушек признался в алкоголизме: я не могу остановиться

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Понедельник 27 декабря 2021 15:24
Российский певец-кумир девушек признался в алкоголизме: я не могу остановиться Фото: Дима Билан признался в алкоголизме (instagram.com/bilanofficial)
Автор: Людмила Жукова

Российский певец Дима Билан, который ранее был кумиром многих девушек, сообщил о своей проблеме. Дело в том, что у исполнителя серьезные проблемы с алкоголем.

Об этом артист рассказал в программе "Осторожно, Собчак".

"Да, я выпиваю. Признаюсь, у меня есть такая проблема. Но мое лицо показывает, что я делаю это не так часто", - рассказал Билан Ксении Собчак.

Артист рассказал, что не может остановиться, когда начинает пить алкоголь.

"Я очень люблю одиночество и не люблю, когда посягают на мою свободу", - сказал Билан.

По словам певца, проблемы с алкоголем начались четыре года назад. Исполнитель злоупотребляет спиртными напитками раз в два месяца. Впрочем, Билан убежден, что сам может контролировать свою слабость и зависимость.

Напомним, в прошлом месяце Билан выступал на сцене в состоянии алкогольного опьянения. Тогда Instagram-stories он объяснил, что был очень утомлен и истощен. Тогда в СМИ написали, что Дмитрий был неадекватен и "обдолбан".

Как мы ранее писали, известный актер рассказал об алкоголизме.

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Дима Билан
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