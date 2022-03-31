Российский оккупант обворовывал дома украинцев и вывозил золото: стало известно его имя

Вражеский танк уничтожили с помощью противотанкового ракетного комплекса Javelin. После попадания стало известно, что там был десантник.

При нем обнаружили много золотых украшений, валюту – все явно украденное у украинцев. Документы – на имя Дениса Цибенко из поселка Соловьи Псковского района.

Как сообщает издание Obozrevatel, судя по данным Цибенко из его страниц в социальных сетях, он родился 6 августа 1994 года. Окончил Псковский университет со степенью бакалавр по направлению менеджмента. Проживал в Опочке Псковской области. Был женат.

Российский оккупант и мародер Денис Цибенко

Был военнослужащим 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гв. ДШВ ВДВ РФ.

И судя по фотографиям – этот человек обокрал не одну украинскую семью. При нем было очень много золотых и ювелирных украшений, деньги в разной валюте. Фото можно детально рассмотреть вот тут.