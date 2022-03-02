Российский бизнесмен объявил награду за голову Путина
За голову Владимира Путина объявлена награда в один миллион долларов за вторжение России в Украину. Деньги получит тот, кто арестует диктатора. Или уничтожит.
Об этом он написал российский бизнесмен Александр Конаныхин на своей странице в Facebook.
Такую колоссальную сумму денег 55-летний предприниматель обещает "офицеру или офицерам, которые, выполняя свою конституционную обязанность, арестуют Путина как военного преступника в соответствии с российским и международным законодательством".
"Путин не президент России, поскольку он пришел к власти в результате спецоперации по подрыву жилых домов в России, а затем нарушил Конституцию, отменив свободные выборы и убив своих оппонентов", - написал он.
"Как этнический русский и гражданин России, я считаю своим моральным долгом способствовать денацификации России. Я буду продолжать оказывать помощь Украине в ее героических усилиях противостоять натиску путинской Орды", - добавил Конаныхин.
Отметим, что изначально пост бизнесмена сопровождался изображением с фотографией Путина и словами "разыскивается живым или мертвым Владимир Путин за массовое убийство".
Однако Facebook счел эту картинку неэтичной и бизнесмен ее убрал.
Добавим, что Конаныхин является одним из первых банкиров постсоветской России.
В 1996 году бизнесмен по обвинению, сфабрикованному российскими властями, попал в американскую тюрьму.
Через год его оправдали и выпустили, а еще через некоторое время Конаныхину предоставили политическое убежище. Ведь ему в России "за откровенную критику Ельцина и Путина грозила смертельная опасность".
Ранее мы писали, что российский миллиардер Роман Абрамович продаст "Челси", а все деньги пожертвует в фонд для поддержки Украины.
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