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Російський бізнесмен оголосив нагороду за голову Путіна

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Середа 02 березня 2022 21:21
Російський бізнесмен оголосив нагороду за голову Путіна Олександр Конанихін дає 1 мільйон за голову Путіна (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

За голову Володимира Путіна оголошена нагорода в один мільйон доларів через вторгнення Росії в Україну. Гроші отримає той, хто заарештує диктатора. Або знищить.

Про це він написав російський бізнесмен Олександр Конанихін на своїй сторінці в Facebook.

Таку колосальну суму грошей 55-річний підприємець обіцяє "офіцеру або офіцерам, які, виконуючи свій конституційний обов'язок, заарештують Путіна як військового злочинця відповідно до російського і міжнародного законодавства".

"Путін не президент Росії, оскільки він прийшов до влади в результаті спецоперації з підриву житлових будинків в Росії, а потім порушив Конституцію, скасувавши вільні вибори і вбивши своїх опонентів", - написав він.

"Як етнічний росіянин і громадянин Росії, я вважаю своїм моральним обов'язком сприяти денацифікації Росії. Я буду продовжувати надавати допомогу Україні в її героїчних зусиллях протистояти натиску путінської Орди", - додав Конанихін.

Відзначимо, що спочатку пост бізнесмена супроводжувався зображенням з фотографією Путіна і словами "розшукується живим або мертвим Володимир Путін за масове вбивство".

Російський бізнесмен оголосив нагороду за голову Путіна

Однак Facebook визнав цю картинку неетичною і бізнесмен її прибрав.

Додамо, що Конанихін є одним з перших банкірів пострадянської Росії.

У 1996 році бізнесмен за звинуваченням, сфабрикованим російською владою, потрапив в американську в'язницю.

Через рік його виправдали і випустили, а ще через деякий час Конанихіну надали політичний притулок. Адже йому в Росії "за відверту критику Єльцина і Путіна загрожувала смертельна небезпека".

Раніше ми писали, що російський мільярдер Роман Абрамович продасть "Челсі", а всі гроші пожертвує до фонду для підтримки України.

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Володимир Путін
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