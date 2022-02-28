ru ua
Пн, 28 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В школах РФ начали проводить уроки о войне в Украине: называют "борьбой с ползучей фашистской гадиной"

Новина українською →
Понедельник 28 февраля 2022 14:24
В школах РФ начали проводить уроки о войне в Украине: называют "борьбой с ползучей фашистской гадиной" В России детям в школах говорят, что людей спасают от геноцида (ug.ru)
Автор: Людмила Жукова

В российских школах для детей появились уроки в школе с очередной пропагандой РФ. Детям рассказывают о войне в Украине под совсем другим углом.

Об этом сообщает "Осторожно, новости".

Так, в Подмосковных школах проводят уроки по ситуации в Украине, также такое распоряжение получили и школы Приморского края.Их ведут по документу, который вы можете увидеть внизу.

На фото - одно из образовательных учреждений в Истринском районе Московской области.

В школах РФ начали проводить уроки о войне в Украине: называют &quot;борьбой с ползучей фашистской гадиной&quot;В школах РФ начали проводить уроки о войне в Украине: называют &quot;борьбой с ползучей фашистской гадиной&quot;В школах РФ начали проводить уроки о войне в Украине: называют &quot;борьбой с ползучей фашистской гадиной&quot;Скриншот

В документе звучат такие предложение, вроде: "Цель операции - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима”.

Достоверность документа подтверждает тот факт, что детям показывали обращение Владимира Путина, которое лежит на YouTube-аккаунте телеканала 360. Оно скрыто от пользователей, доступ на него по ссылке — именно ее можно найти в документе.

Сегодня детей в местных школах информировали о ситуации в Украине на уроках обществознания. По словам одного из учеников, в нем открыто проводится параллель с войной 41 года, когда удалось остановить "остановили ползучую фашистскую гадину".

По словам ученика, после этого подводят к мысли, что нужно остановить подобный фашистский режим на Украине.

"Фашисты взялись за своих сограждан: убийства в 2014 году в Киеве, в мае этого же года в Доме профсоюзов в Одессе заживо сожгли более сорока человек только за то, что они хотели говорить на русском языке и не признавали кровавый фашистский режим”, - говорится в материалах урока.

В школах РФ начали проводить уроки о войне в Украине: называют &quot;борьбой с ползучей фашистской гадиной&quot;

Как мы ранее писали, в Генштабе рассказали о поступках оккупантов, за которые враг будет гореть в аду.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация школа
LITE
Лучшие Instagram-аккаунты фотографов, которые честно показывают войну в Украине
Лучшие Instagram-аккаунты фотографов, которые честно показывают войну в Украине