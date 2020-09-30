ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Российские пропагандисты выдали истребитель ВСУ за свой: фото позора

Автор: Светлана Мащенко

Российские СМИ показали самолет ВСУ с украинской символикой в своей новости

Один из главных российских пропагандистских ресурсов РИА Новости жестко оконфузился с украинским самолетом-истребителем Су-27. Они решили проиллюстрировать новость о якобы перехвате в небе над Балтийским морем натовских самолетов, но выбрали не то фото.

Самые читаемые новости

В Twitter ресурса появился снимок Су-27 в качестве иллюстрации, но у редакторов ресурса, видимо, не все в порядке со зрением. Они не заметили тризуб на хвосте самолета.

"Российский Су-27 перехватил самолеты НАТО над Балтийским морем", - подписана новость.

РИА Новости опозорились с украинским самолетом (скрин: twitter.com/rianru)

Позже этот позор был удален, но интернет помнит все скрины. Ошибка российских пропагандистов вызвала немалый ажиотаж и стала объектом колких комментариев.

  • "Украинцы отжали самолет прямо в полете";
  • "Мало того - они его еще и перекрасили в полете";
  • "Я так понимаю, свое гов*о на фотке стыдно показывать";
  • "На фото рядом с украинским истребителем, наверное, ваши российские невидимки?"
  • Я так понимаю, на фото самолет НАТО из Украины".

Ранее мы писали, что в России военные сожгли собственную технику на учениях.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины конфуз