Российские пропагандисты выдали истребитель ВСУ за свой: фото позора

Российские СМИ показали самолет ВСУ с украинской символикой в своей новости
Один из главных российских пропагандистских ресурсов РИА Новости жестко оконфузился с украинским самолетом-истребителем Су-27. Они решили проиллюстрировать новость о якобы перехвате в небе над Балтийским морем натовских самолетов, но выбрали не то фото.
В Twitter ресурса появился снимок Су-27 в качестве иллюстрации, но у редакторов ресурса, видимо, не все в порядке со зрением. Они не заметили тризуб на хвосте самолета.
"Российский Су-27 перехватил самолеты НАТО над Балтийским морем", - подписана новость.
РИА Новости опозорились с украинским самолетом (скрин: twitter.com/rianru)
Позже этот позор был удален, но интернет помнит все скрины. Ошибка российских пропагандистов вызвала немалый ажиотаж и стала объектом колких комментариев.
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