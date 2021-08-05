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Российские боевики обстреляли жилой дом на Донбассе: его просто снесло

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Четверг 05 августа 2021 14:57
Российские боевики обстреляли жилой дом на Донбассе: его просто снесло Российские боевики обстреляли жилой дом на Донбассе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Донецкой области, в Красногоровке российские наемники обстреляли жилой дом. Это было сделано из пушки "Рапира" калибром 100 мм.

Об этом сообщается в сюжете телеканала "Украина 24"

Отмечается, что город сейчас контролируется нашими властями. Обстрел произошел 5 августа около 8 утра.

"Мы находимся в Красногоровке, уже известно, что сегодня около 8 утра боевики открыли огонь из тяжелой артиллерии, а именно из пушки "Рапира" калибром 100 мм. Вот у меня в руках хвостовик, который военные нашли на месте обстрела. За моей спиной вы видите стену, бетонное перекрытие просто снесло, его просто нет", - рассказал корреспондент с места события.

По словам военных, террористы стреляли по дому прямой наводкой. В этот момент в доме находился муж с женой. Мужчина сейчас тяжело ранен.

"Жена в этот момент была на кухне, что и спасло ее, муж был в комнате, куда попал снаряд, он тяжело ранен. Жена предоставила ему первую помощь, после чего вызвала полицию и медиков. Сейчас мужчина в больнице в Курахово, ему сделали операцию", - передает корреспондент.

В Министерстве МВД также рассказали о произошедшем.

"Ранен местный житель 1965 года рождения. Сейчас пострадавший находится в больнице. По факту открыто уголовное производство. Это не первый случай, когда россияне прицельно обстреливают мирный прифронтовой городок, освобожденный от оккупации. Война продолжается…", - сказано в сообщении.

Российские боевики обстреляли жилой дом на Донбассе: его просто снесло

Как мы писали ранее, российского офицера подозревают в пытках пленных украинских военных на Донбассе.

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