Російські бойовики обстріляли житловий будинок на Донбасі: його просто знесло

У Донецькій області, в Красногорівці російські найманці обстріляли житловий будинок. Це було зроблено з гармати "Рапіра" калібром 100 мм.

Відзначається, що місто зараз контролюється нашою владою. Обстріл стався 5 серпня близько 8 ранку.

"Ми знаходимося в Красногорівці, вже відомо, що сьогодні близько 8 ранку бойовики відкрили вогонь з важкої артилерії, а саме з гармати "Рапіра" калібром 100 мм. Ось у мене в руках хвостовик, який військові знайшли на місці обстрілу. За моєю спиною ви бачите стіну, бетонне перекриття просто знесло, його просто немає", - розповів кореспондент з місця події.

За словами військових, терористи стріляли по будинку прямою наводкою. У цей момент в будинку знаходився чоловік з дружиною. Чоловік зараз важко поранений.

"Дружина в цей момент була на кухні, що і врятувало її, чоловік був у кімнаті, куди потрапив снаряд, він важко поранений. Дружина надала йому першу допомогу, після чого викликала поліцію і медиків. Зараз чоловік у лікарні в Кураховому, йому зробили операцію", - передає кореспондент.

У Міністерстві МВС також розповіли про подію.

"Поранений місцевий житель 1965 року народження. Зараз потерпілий перебуває в лікарні. За фактом відкрито кримінальне провадження. Це не перший випадок, коли росіяни прицільно обстрілюють мирне прифронтове містечко, звільнене від окупації. Війна триває...", - сказано в повідомленні.