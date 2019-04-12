Российская певица страстно поцеловала дочь в губы: сеть слетела с катушек

Любовь Успенская опубликовала фото поцелуя с дочерью. Страстный снимок российская певица показала в своем Instagram.

"И снова три счастливых дня было у меня с Таней", - написала артистка.

Любовь Успенская целует дочь в губы (фото: instagram.com/uspenskayalubov_official)

Пользователи социальных бурно отреагировали на такой жест Успенской. Многих этот снимок возмутил. По мнению большинства, это "позор" и "смотреть противно".

Обожаю Любоньку. Но не могу понять, как можно в губы с дочкой целоваться...

Пару лет назад была адекватная девушка, а потом что-то произошло и все. Стала очень странной.

Зачем такое фото выставлять? Ну держите у себя в телефоне... Ну зачем на всеобщее обозрение, ну зачем? Какие вы ждете комменты? С каждым фото мнение о вас не возвышается, а падает почему-то... И вы сами этому виной, потому что именно вы отбираете свои фото!

Отписываюсь. Это что за поцелуй с дочерью?!

Как неприятно смотреть, зачем выставлять такое фото?..

Обе тронутые, прости господи...

Фу! Зачем так в губы? Странные у вас наклонности.

Отметим, что дочь Успенской - Татьяна Плаксина - родилась в 1989 году. Она увлекается живописью, работает преподавателем в школе йоги. Также стоит добавить, что это уже не первый ее поцелуй со звездной 65-летней матерью. Несколько лет назад певица уже публиковала подобное фото с подписью: "Связь между матерью и дочкой настолько сильна. Все, у кого есть дети, меня однозначно поймут".

Любовь Успенская целует дочь в губы (фото: instagram.com/uspenskayalubov_official)

К слову, Успенская не единственная звезда, которая нарвалась на критику из-за поцелуя с дочерью. Например, ранее порцию желчи получила супруга Дэвида Бекхэма Виктория, которая поздравила дочь Харпер поцелуем в губы. Звезде также порекомендовали избегать таких страстных проявлений любви.

Виктория Бекхем целует дочь в губы (фото: instagram.com/victoriabeckham)

После этого, правда, уже сам экс-футболист выложил подобное фото с дочерью.

Дэвид Бекхем целует дочь в губы (фото: instagram.com/davidbeckham)

Добавим, что психологи не видят в подобных поцелуях ничего необычного, но предупреждают, что если родственники придают особое значение такому поцелую, то нужно быть готовым к тому, что ребенок станет выражать свою привязанность только так.

Ранее мы писали о том, что Светлана Лобода трепетно поздравила дочку с днем рождения.