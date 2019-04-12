Российская певица страстно поцеловала дочь в губы: сеть слетела с катушек

Успенскую осудили за страстный поцелуй со своей дочерью
Любовь Успенская опубликовала фото поцелуя с дочерью. Страстный снимок российская певица показала в своем Instagram.
"И снова три счастливых дня было у меня с Таней", - написала артистка.
Любовь Успенская целует дочь в губы (фото: instagram.com/uspenskayalubov_official)
Пользователи социальных бурно отреагировали на такой жест Успенской. Многих этот снимок возмутил. По мнению большинства, это "позор" и "смотреть противно".
Отметим, что дочь Успенской - Татьяна Плаксина - родилась в 1989 году. Она увлекается живописью, работает преподавателем в школе йоги. Также стоит добавить, что это уже не первый ее поцелуй со звездной 65-летней матерью. Несколько лет назад певица уже публиковала подобное фото с подписью: "Связь между матерью и дочкой настолько сильна. Все, у кого есть дети, меня однозначно поймут".
Любовь Успенская целует дочь в губы (фото: instagram.com/uspenskayalubov_official)
К слову, Успенская не единственная звезда, которая нарвалась на критику из-за поцелуя с дочерью. Например, ранее порцию желчи получила супруга Дэвида Бекхэма Виктория, которая поздравила дочь Харпер поцелуем в губы. Звезде также порекомендовали избегать таких страстных проявлений любви.
Виктория Бекхем целует дочь в губы (фото: instagram.com/victoriabeckham)
После этого, правда, уже сам экс-футболист выложил подобное фото с дочерью.
Дэвид Бекхем целует дочь в губы (фото: instagram.com/davidbeckham)
Добавим, что психологи не видят в подобных поцелуях ничего необычного, но предупреждают, что если родственники придают особое значение такому поцелую, то нужно быть готовым к тому, что ребенок станет выражать свою привязанность только так.
Ранее мы писали о том, что Светлана Лобода трепетно поздравила дочку с днем рождения.