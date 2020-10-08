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Россияне превращают Крым в помойку: новые фото морского "пейзажа"

Автор: Людмила Жукова

В Крыму винный завод сливает отходы прямо в море

Российские оккупанты в Крыму продолжают небрежно относиться к окружающей среде и уничтожают природу. Так называемые местные власти совершенно не реагируют на вопиющие факты, которые провоцируют экологическую катастрофу на полуострове. Так, например, в сети в очередной раз показали, как загрязняется море в Крыму.

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В населенном пункте Угловое Бахчисарайского района местный винный завод сливает отходы производства прямо в море. Об этом сообщил блогер под ником RoksolanaToday&КрымUA на своей страничке в Twitter.

"Угловое. На самом деле еще лучше-воду превращают в вино! Винзавод сливает отходы свои в море", - с сарказмом подписал блогер фото.

В Крыму винзавод сливает отходы в море (фото: twitter.com/KrimRt)

Также блогер опубликовал видео, на котором показано, как море изменило свой цвет после попадания туда отходов.

Как мы писали ранее, эколог дал грустный прогноз относительно ситуации с водой в оккупированном Крыму. По словам ученого, на полуострове меняется и сокращается водность, а это в свою очередь может превратить Крым в пустыню.

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