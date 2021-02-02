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Россияне платят огромные деньги за иностранное гражданство: не хотят жить в РФ

Россия, Вторник 02 февраля 2021 16:42
Россияне платят огромные деньги за иностранное гражданство: не хотят жить в РФ
Россияне ради иностранных паспортов ринулись скупать жилье в других странах (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Россияне ради получения иностранного гражданства ринулись скупать объекты недвижимости в странах ЕС. Эксперты фиксируют рост спроса на жилье за границей на 30%, а прогнозы указывают, что такая заинтересованность граждан РФ в 2021-м будет только увеличиваться.

Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на материалы компании Barnes Moscow.

По мнению специалистов, в настоящее время на недвижимость ради получения вида на жительство (ВНЖ) и иностранных паспортов сформировался серьезный отложенный спрос из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что самыми популярными странами для оформления ВНЖ стали Португалия и Греция. Напомним, что эти государства входят в Евросоюз и являются членами НАТО. Объем инвестиций для получения официального статуса в этих странах варьируется от 250 тысяч до 1 миллиона евро.

Также риелторы отмечают интерес россиян к Швейцарии, однако получение ВНЖ здесь не связано напрямую с покупкой жилья.

Для получения иностранного гражданства самыми привлекательными признали страны Карибского бассейна (от 150 до 500 тысяч долларов за паспорт).

Часто граждане РФ, чтобы получить вид на жительство в другом государстве, приобретают лоты, которые могут быть использованы как для собственного проживания, так и для сдачи в аренду. В некоторых случаях покупают и жилье, и коммерческий объект - чтобы доходы от последнего покрывали расходы на содержание дома или квартиры.

Ранее сообщалось, что в октябре 2020 года Миграционная служба назвала число россиян, которые получили статус беженца в Украине.

Напомним, что недавно эксперт шокировала заявлением о населении Украины в 2050 году и рассказала о печальной статистике.

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