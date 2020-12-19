Россияне на МКС ищут новое место утечки кислорода: уже теряются резервы газа

На Международной космической станции российские астронавты пытаются найти новое место нарушения герметичности и утечки воздуха в переходной камере в модуле "Звезда".

Об этом стало известно из переговоров космонавтов с Центром управления полетами, трансляцию которых ведет NASA.

На Земле признаются, что не понимают, в какой именно части модуля на МКС произошла новая утечка кислорода.

Как подчеркнул космонавт Сергей Рыжиков, воздух идет именно через переходную камеру.

В ЦУПе в свою очередь объяснили, что в настоящее время уже теряется резерв безопасности по газам.

"Мы будем вынуждены в ближайшее время эту проблему решить", - заявили на Земле.

Также космонавтов проинформировали, что в случае закрытия переходной камеры есть риск, что вся их проведенная работа может пойти насмарку.

Кроме того, им порекомендовали сузить район поиска места утечки, чтобы поскорее справиться с проблемой.

Как сообщалось, 12 декабря на МКС снова произошла авария, в результате чего российские астронавты могут остаться без кислорода, так как система получения кислорода "Электрон-ВМ" опять вышла из строя из-за проблем с давлением.

Тот сбой работы системы стал уже шестым за последние 2 месяца.

Напомним, что перед этим на МКС на российской секции "Звезда" произошла утечка кислорода и было зафиксировано падение давления. На Земле космонавтам посоветовали использовать для ликвидации царапины на борту станции поролон и скотч.