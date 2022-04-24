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Россияне хвастаются украденными в Украине элитными авто: "зятек пригнал красавца трофейного"

Коллаж РБК-Украина: россияне хвастаются украденными в Украине авто
Автор: Светлана Мащенко

В России озабочены тем, как зарегистрировать в России украденную в Украине автомобильную технику. Мародеры не стесняясь, спрашивают об этом в социальных сетях, да еще и фото выкладывают.

Об этом говорится в Telegram Borodatayaba.

Один из жителей Твери, назвавшись Антоном, (на самом деле Юрий Зверев) обратился к членам местной группы ВКонтакте за помощью "зарегистрировать" внедорожник BMW в России.

"Мне на днях зятек мой - военный пригнал вот такого красавца "трофейного". Сами знаете откуда. Разумеется без укроп*ких номеров и документов - потому назрел вопрос регистрации машинки в России", - говорится в публикации.

"Антон" просит помочь "порешать" вопрос на месте.

Автор поста также добавил, что такое можно делать в Беларуси, во время прогона авто через страну.

На фото роскошное авто, которое испохабили то ли скотчем, то ли краской с буквами V на капоте, радиаторной решетке и заднем стекле.

Ранее мы писали, что оккупанты опозорились с "успехами" в Краматорске, показав свою сожженную Z-технику.

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