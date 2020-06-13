Россия уже не в состоянии продолжить оккупацию Украины: отчет аналитиков США

Марш защитников Украины в Киеве (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Американские аналитики оценили потенциал российской армии и сценарий нападения на Украину

Согласно отчету американского аналитического центра RAND, Россия в случае сценария дальнейшего военного вторжения в Украину после оккупации Крыма и части Донбасса не сможет даже отдаленно приблизиться к берегам Днепра.

Отмечается, что способность армии РФ "проектировать силу" за границу своей страны значительно сократился после развала СССР. Об этом передают "Факты".

Согласно данным аналитиков RAND, в настоящее время "экспедиционный" потенциал ВС РФ составляет лишь 30% от потенциала, который был в советской армии, потенциал Сухопутных войск - только 20%.

Количество самолетов российской транспортной военной авиации сократилось с 500 до 100 единиц, количество десантных кораблей - с 80 до 20, а количество танков, которые можно транспортировать - с 603 до 203.

В то же время аналитики RAND указывают на высокий мобильный потенциал именно Южного и Западного военных округов РФ, в "зоне ответственности" которых находится Украина.

Также на границе с Украиной РФ продолжает активно развивать свою военную инфраструктуру, и сейчас там на постоянной основе дислоцируются 20-я и 8-я общевойсковые армии.

При этом даже имея возможность выставить до 215 батальонных тактических групп, РФ никогда не сможет бросить их все против Украины из-за невозможности защитить другие стратегические направления.

В случае, если РФ удастся перебросить в Украину группировку численностью 130-150 тысяч солдат, этого может хватить только для нанесения значительного уровня ущерба соединениям и подразделениям ВСУ. Однако про "эффективную" оккупацию даже Левобережной Украины даже не может идти речи. В RAND считают, что такого количества военной силы хватит разве что для контроля над крупным городом-миллионником, вроде Харькова.

"Хотя у России имеется большое количество сухопутных боевых сил, ее ограниченное количество уже готовых сухопутных войск затрудняет развертывание крупных боевых подразделений. Кроме того, призывники составляют значительную часть российских вооруженных сил, но существуют политические ограничения в отношении их использования для боевых действий", - указывается в материале.

Ранее мы писали о том, что в США нашли решение, как Украина сможет вступить в НАТО, даже воюя с Россией.

Напомним также, что недавно в сети показали маскировку российских войск на Донбассе.

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Автор: Владимир Костырин