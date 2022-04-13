Россия - последние фашисты этого столетия: Кондратюк о преступлениях РФ

Кондратюк считает, что политики Германии специально играли с Путиным в поддавки.

"Я не политик, и не политолог. Но я подумал, что Меркель и Шредер все правильно сделали. Знаешь, почему? Потому, что такой игрой в поддавки, они последними фашистами на этой планете, ну крайними, как любят теперь говорить, сделали Россию", - сказал Игорь Кондратюк.

Он добавил, что, по его мнению, немецкие политики все знали, поэтому так себя вели во взаимоотношениях с Путиным.

"Они все знали, знали, чем эта паранойя закончится. И то, что она называла, что это жизнь в параллельном мире, на самом деле они думали: "Нет, ну давай еще потерпим, они реально развяжут войну". А им по*ер, извините, Украина и украинцы. Но теперь не Гитлер был, и не нацисты будут последним преступлением в Европе. А рашизм Путина", - высказал мнение украинский продюсер.