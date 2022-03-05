"Россия отравила ложью весь мир": появилась идея, как поступить с оккупантами после победы Украины

Между тем, россияне и дальше считают себя потомком победителей второй мировой войны. Но сейчас настал момент, когда наконец-то нужно раскрыть миру правду, окончательно приравняв россиян к фашистам, считает волонтер Святослав Потеенко.

Люди объединяются и защищают свою землю. Жители городов и сел голыми руками останавливают танки оккупанта, хакеры "валят" российские сайты, а тысячи военных и волонтеров стоят на защите наших рубежей на всех 2 тысячах километров границы с врагом.

Уже десять дней в Украине идет война с российскими оккупантами.

Специально для РБК-Украина он выразил свое мнение о том, как можно "достойно завершить эту программу" после победы над Россией. Приводим его прямую речь.

"Дорогу за пленными поливали водой, чтобы навсегда смыть их след с киевских улиц".

Буду говорить персонально за себя. Но думаю, в этот момент меня поддержат многие украинцы.

Да, активная фаза войны – непростая. Однако надо помнить, что Украина воюет уже в течение восьми лет, а в общей сложности, начиная с 1658 года, у нас произошло более 20 оборонных войн.

Потому мы справимся. Потому что мы сильны и мотивированы.

Сейчас вспоминаю 2004 и 2014 годы, когда я носил брусчатку и доски, чтобы строить баррикады, а киевские леди на каблуке и с маникюром несли еду нашим защитникам. Сейчас мы поступаем так же.

Но помню еще один эпизод, о котором сейчас помнит разве кто-то из представителей старшего поколения.

Утром, 16 августа 1944 года, по улицам освобожденного Киева по Крещатику маршем позора приконвоировали военнопленных фашистов - солдат и офицеров - к месту отправления в лагеря. Колонна растянулась на 7 километров от Лукьяновки до Красноармейской. Дорогу за пленными поливали водой, чтобы навсегда смыть их след с киевских улиц. Это стало вторым маршем позора после аналогичного московского, где нацистов так же демонстративно провели по центру города.

То, что мы проходим сейчас, есть война смыслов. Россия травила ложью весь мир, называя украинцев нацистами, настолько, что ради нашей поддержки объединились все страны. Мы первыми столкнулись с тем, что Россия понимает только силу и успокоить переговорами медведя будет трактоваться только как слабость.

Однако россияне по-прежнему считают себя потомками победителей. И в это все еще верят многие. Этот миф должна разрушить именно Украину. Когда последний российский танк будет сожжен, а пленных врагов мы соберем еще больше, почему бы не поступить так же, как тогда, в 1944-м?

В марше позора мы окончательно приравняем их к миру с нацистами, которыми они в своей пропаганде все эти годы считали нас. Это будет достойное завершение их исторической программы!