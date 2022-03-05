"Росія отруїла брехнею весь світ": з’явилась ідея, як вчинити з окупантами після перемоги України

Тим часом росіяни й далі вважають себе нащадкам переможців другої світової війни. Але зараз настав момент, коли нарешті треба розкрити світу правду, остаточно прирівнявши росіян до фашистів, вважає волонтер Святослав Потєєнко.

Люди об’єднуються і захищають свою землю. Мешканці міст та сіл голими руками зупиняють танки окупанта, хакери "валять" російські сайти, а тисячі військових та волонтерів стоять на захисті наших рубежів на всіх 2 тисячах кілометрів кордону з ворогом.

Спеціально для РБК-Україна він висловив свою думку про те, як можна "гідно завершити цю програму" після перемоги над Росією. Наводимо його пряму мову.

"Дорогу за полоненими поливали водою, щоб назавжди змити їхній слід з київських вулиць”.

Говоритиму персонально за себе. Але думаю, у цю мить мене підтримають багато українців.

Так, активна фаза війни - непроста. Однак треба пам’ятати, що Україна воює вже протягом восьми років, а в цілому, починаючи із 1658 року, у нас відбулося понад 20 оборонних воєн.

Тому ми впораємося. Бо ми сильні й мотивовані.

Зараз згадую 2004 та 2014 роки, коли я носив бруківку та дошки, щоб будувати барикади, а київські леді на підборах і з манікюром несли їжу нашим захисникам. Зараз ми робимо так само.

Але пригадую також ще один епізод, про який зараз пам’ятає хіба хтось із представників старшого покоління.

Вранці, 16 серпня 1944 року, вулицями звільненого Києва по Хрещатику маршем ганьби проконвоювали військовополонених фашистів, - солдатів і офіцерів, - до місця відправлення в табори. Колона розтягнулася на 7 кілометрів від Лук`янівки до Червоноармійської. Дорогу за полоненими поливали водою, щоб назавжди змити їхній слід з київських вулиць. Це стало другим маршем ганьби після аналогічного московського, де нацистів так само демонстративно провели центром міста.

Те, що ми проходимо зараз, є війною смислів. Росія труїла брехнею весь світ, називаючи українців нацистами, настільки, що заради нашої підтримки об’єдналися всі країни. Ми першими стикнулись з тим, що Росія розуміє тільки силу, і заспокоїти переговорами ведмедя буде трактуватись тільки як слабкість.

Однак росіяни досі вважають себе нащадками переможців. І в це все ще вірить багато людей. Цей міф має зруйнувати саме Україна. Коли останній російський танк буде спалено, а полонених ворогів ми зберемо ще більше, чому б не зробити так само, як тоді, у 1944-му?

У марші ганьби ми остаточно прирівняємо їх в очах світу до нацистів, якими вони у своїй пропаганді всі ці роки вважали нас. Це буде гідне завершення їх історичної програми!