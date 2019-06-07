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Россия на грани смертельной катастрофы: пробудился самый опасный вулкан

STYLERЖизнь    07.06.2019 - 10:12
Россия на грани смертельной катастрофы: пробудился самый опасный вулкан
В России пробудился вулкан Удина (фото: flickr.com/kuhnmi)

В России внезапно пробудился мощный вулкан Большая Удина

Расположенный на Камчатке вулкан Большая Удина (2920 м высотой) неожиданно проснулся и может в любой момент может взорваться. Это приведет к масштабным разрушениям в России.

Так, уже недавно на Камчатке было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,3. Российские сейсмологи бьют тревогу: если дело дойдет до извержения, то "мало не покажется".

Россия на грани смертельной катастрофы: пробудился самый опасный вулкан

Вулкан Удина на Камчатке пробудился (фото: 35photo.pro)

По словам эксперта Ивана Кулакова, когда вулкан долго молчит, первый его взрыв может быть катастрофическим. Он привел в пример Помпеи и напомнил, что пробуждению Везувия предшествовало затишье в течение нескольких тысяч лет. А извержение в 1600 году в южноамериканской стране Перу привело к похолоданию в Европе и голоду в царской России.

Россия на грани смертельной катастрофы: пробудился самый опасный вулкан

Вулкан Удина на Камчатке (фото: volcanoesland.ru)

Специалисты говорят, что за последний год на Камчатке было зафиксировано около 560 землетрясений. Но последнее стало самым сильным и не на шутку встревожило как местных жителей, так и ученых.

Отметим, что по статистике, около 60% вулканов, которые начинают проявлять подобную активность, в итоге извергаются, неся за собой катастрофические последствия.

 

Вулкан Большая Удина на Камчатке (фото: volcanoesland.ru)

Добавим, что в 2006 году Камчатку накрывала серия мощных разрушительных землетрясений, в результате которых десятки людей получили травмы. Количество людей, населяющих Камчатку, составляет около 350 тысяч. Если извержение Большой Удины произойдет, то все местные жители окажутся в смертельной опасности. 

Напомним, недавно стало известно, что российский пропагандистский телеканал НТВ работает над фильмом о трагедии на Чернобыльской АЭС, в котором авторы хотят "развенчать мифы", показанные в популярном мини-сериале от HBO "Чернобыль".

Ранее мы писали о том, что в Херсонской области жуткий ураган разнес практически целый населенный пункт.

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