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НАТО продолжит поставлять Украине ПВО, - генсек НАТО Йенс Столтенберг

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Пятница 25 февраля 2022 20:42
НАТО продолжит поставлять Украине ПВО, - генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Россия трижды нарушила основополагающий акт РФ-НАТО, и соглашение больше не работает.

Об этом он сообщил на брифинге.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия разрушила мир в Европе и сейчас народ Украины борется за свою свободу перед лицом агрессии со стороны России.

НАТО призывает, чтобы Россия немедленно прекратила эту бессмысленную войну, вывела войска из Украины и вернулась на путь диалога.

"Мир призывает Россию и руководство России к ответу. Россия является агрессором, и Беларусь способствует этому. Президент Владимир Путин принял решение вторгнуться в Украину и это ужасная стратегическая ошибка, за которую Россия дорого заплатит", – сказал генсек НАТО.

Он добавил, что военная операция России в Украине не укрепит стратегическую безопасность России. А основная цель России — сменить власть в Киеве. Россия также добивается отвода сил НАТО из Восточной Европы.

НАТО намерена предоставить Украине, Грузии, Молдавии и Боснии и Герцеговине больше помощи для продвижения демократических реформ.

НАТО дополнительно разместила на востоке альянса тысячи военных, более 100 самолетов в высокой готовности, свыше 120 кораблей.

НАТО и Евросоюз намерены продолжать политику санкций против России, даже если это будет означать потери для них самих.

НАТО продолжит поставлять оружие Украине, включая системы ПВО.

Напомним, ранее мы писали о том, что Блинкен предупредил другие страны об опасности со стороны России.

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НАТО Йенс Столтенберг
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