НАТО продолжит поставлять Украине ПВО, - генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Россия трижды нарушила основополагающий акт РФ-НАТО, и соглашение больше не работает.
Об этом он сообщил на брифинге.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия разрушила мир в Европе и сейчас народ Украины борется за свою свободу перед лицом агрессии со стороны России.
НАТО призывает, чтобы Россия немедленно прекратила эту бессмысленную войну, вывела войска из Украины и вернулась на путь диалога.
"Мир призывает Россию и руководство России к ответу. Россия является агрессором, и Беларусь способствует этому. Президент Владимир Путин принял решение вторгнуться в Украину и это ужасная стратегическая ошибка, за которую Россия дорого заплатит", – сказал генсек НАТО.
Он добавил, что военная операция России в Украине не укрепит стратегическую безопасность России. А основная цель России — сменить власть в Киеве. Россия также добивается отвода сил НАТО из Восточной Европы.
НАТО намерена предоставить Украине, Грузии, Молдавии и Боснии и Герцеговине больше помощи для продвижения демократических реформ.
НАТО дополнительно разместила на востоке альянса тысячи военных, более 100 самолетов в высокой готовности, свыше 120 кораблей.
НАТО и Евросоюз намерены продолжать политику санкций против России, даже если это будет означать потери для них самих.
НАТО продолжит поставлять оружие Украине, включая системы ПВО.
LIVE NOW— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 25, 2022
Press conference following the extraordinary virtual summit of #NATO Heads of State and Government
@NATO HQ, Brussels #NATOSummit https://t.co/nSOdJ3bqZR
Напомним, ранее мы писали о том, что Блинкен предупредил другие страны об опасности со стороны России.